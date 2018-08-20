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Исаак Калина - о получении московской сборной первого места в финале профчемпионата WorldSkills

На протяжении трех лет, с 2016 по нынешний год включительно, команда молодых профессионалов из Москвы занимает первую ступень пьедестала на национальном конкурсе WorldSkills.
Исаак Калина - о получении московской сборной первого места в финале профчемпионата WorldSkills

Как пишет «Федеральное агентство новостей», чемпионат национального уровня по профессиональны рабочим компетенциям в России прошел уже в шестой раз. Конкурс определяет лучших студентов, получающих рабочие специальности, по всей стране. Нынче в Южно-Сахалинске столица была представлена 63 студентами колледжей и 42 школьниками-юниорами. Команда подтвердила свои навыки, в качестве доказательств в Москву приехали 64 медали в различных компетенциях. По словам главы Департамента образования Москвы Исаака Калины, при создании нужной мотивации, достойных условий и разработке новых направлений работы с профобразовательными учреждениями, этого результата стоило ожидать. Помимо увеличения зарплаты мастерам профобучения, направления финансирования на развитие технической базы колледжей, появилось и новое направление работы. Это тесная связь с столичными профильными вузами и возможность пользоваться высокотехнологичным оборудованием и лабораториями. При этом Калина подчеркнул, что почивать на лаврах некогда – впереди международные соревнования в составе сборной команды России.

 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:49
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