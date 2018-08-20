Киану Ривз давно женат на Вайноне Райдер
На пресс-конференции ленты «Как женить холостяка», Киану Ривз заявил, что давно женат на Вайноне Райдер. Как оказалось судьбы знаменитостей были соединены на съёмках картины «Дракула».
По сюжету нового кинофильма, героиня Вайноны Райдер и герой Киану Ривз были приглашены на свадьбу общих знакомых. Однако после они начали сталкиваться практически везде: в самолете, такси, а также проживали в гостинице в соседних номерах. Сама судьба пытается их свести вместе. Журналисты спросили у кинозвезды, почему он ни разу не был женат. Однако ответ на вопрос репортеров дала Вайнона Райдер. Актриса заявила, что Киану Ривз уже давно на ней женился.
По словам знаменитости, в 1992 году на съёмках киноленты «Дракула», их обвенчал настоящий румынский священник. Несмотря на то, что они обвенчаны по сценарию фильма, кинозвезда уверена, что происходило всё по-настоящему, так как это произошло в день Святого Валентина.
По сюжету нового кинофильма, героиня Вайноны Райдер и герой Киану Ривз были приглашены на свадьбу общих знакомых. Однако после они начали сталкиваться практически везде: в самолете, такси, а также проживали в гостинице в соседних номерах. Сама судьба пытается их свести вместе. Журналисты спросили у кинозвезды, почему он ни разу не был женат. Однако ответ на вопрос репортеров дала Вайнона Райдер. Актриса заявила, что Киану Ривз уже давно на ней женился.
По словам знаменитости, в 1992 году на съёмках киноленты «Дракула», их обвенчал настоящий румынский священник. Несмотря на то, что они обвенчаны по сценарию фильма, кинозвезда уверена, что происходило всё по-настоящему, так как это произошло в день Святого Валентина.