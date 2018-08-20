Киану Ривз давно женат на Вайноне Райдер

По сюжету нового кинофильма, героиня Вайноны Райдер и герой Киану Ривз были приглашены на свадьбу общих знакомых. Однако после они начали сталкиваться практически везде: в самолете, такси, а также проживали в гостинице в соседних номерах. Сама судьба пытается их свести вместе. Журналисты спросили у кинозвезды, почему он ни разу не был женат. Однако ответ на вопрос репортеров дала Вайнона Райдер. Актриса заявила, что Киану Ривз уже давно на ней женился.По словам знаменитости, в 1992 году на съёмках киноленты «Дракула», их обвенчал настоящий румынский священник. Несмотря на то, что они обвенчаны по сценарию фильма, кинозвезда уверена, что происходило всё по-настоящему, так как это произошло в день Святого Валентина.