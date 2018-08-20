В Чечне на полицейское отделение напали люди, вооруженные ножами

Сообщается о двух пострадавших сотрудниках полиции. Преступники были ликвидированы ответным огнем.Отмечается, что не единственное нападение на полицию в Чечне. Телеграм-канал Mash сообщает, что в Грозном случился наезд на сотрудника ГИБДД. Боевик, находившийся за рулем авто, на большой скорости сбил постового в районе площади Минутка. Нападавший был застрелен на месте.Тот же источник сообщает о перестрелке в районе улиц Исаева и Первомайской. По неподтвержденной информации, один полицейский погиб.