В Чечне на полицейское отделение напали люди, вооруженные ножами
В Чечне на полицейское отделение напали люди, вооруженные ножами. Нападение было зафиксировано в Шавлинском районе республики, о чем сообщает пресс-служба республиканского Министерства внутренних дел.
Сообщается о двух пострадавших сотрудниках полиции. Преступники были ликвидированы ответным огнем.
Отмечается, что не единственное нападение на полицию в Чечне. Телеграм-канал Mash сообщает, что в Грозном случился наезд на сотрудника ГИБДД. Боевик, находившийся за рулем авто, на большой скорости сбил постового в районе площади Минутка. Нападавший был застрелен на месте.
Тот же источник сообщает о перестрелке в районе улиц Исаева и Первомайской. По неподтвержденной информации, один полицейский погиб.
Сообщается о двух пострадавших сотрудниках полиции. Преступники были ликвидированы ответным огнем.
Отмечается, что не единственное нападение на полицию в Чечне. Телеграм-канал Mash сообщает, что в Грозном случился наезд на сотрудника ГИБДД. Боевик, находившийся за рулем авто, на большой скорости сбил постового в районе площади Минутка. Нападавший был застрелен на месте.
Тот же источник сообщает о перестрелке в районе улиц Исаева и Первомайской. По неподтвержденной информации, один полицейский погиб.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:59