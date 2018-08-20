В день премьеры новый фильм с Кевином Спейси собрал 126 долларов

Кинокартина была снята за два года до того, как Кевина Спейси обвинили в домогательствах. Компания Vertical, несмотря на скандал, объявила о планах выпустить фильм в ограниченный прокат. Премьера кинофильма прошла в 8 кинотеатрах в США и за первый день «Клуб миллиардеров» собрал 126 долларов, а за двухдневный показ менее 300 долларов. При этом фильм не вышел в прокат в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.Напомним, Кевина Спейси обвинили в домогательствах в ноябре 2017 года. Актер отверг обвинения, но при этом признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. После скандала Кевина Спейси сняли с роли в телесериале «Карточный домик» и из фильма «Все деньги мира» вырезали сцены с его участием, а также артисту отказались вручать премию «Эмми».