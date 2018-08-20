АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия Кипелова и истории его фанатов
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

В день премьеры новый фильм с Кевином Спейси собрал 126 долларов

В день премьеры новый фильм «Клуб миллиардеров» с актером Кевином Спейси собрал в американском прокате 126 долларов. Если учитывать стоимость билетов, то каждый сеанс посетили 2 человека.

В день премьеры новый фильм с Кевином Спейси собрал 126 долларов

Кинокартина была снята за два года до того, как Кевина Спейси обвинили в домогательствах. Компания Vertical, несмотря на скандал, объявила о планах выпустить фильм в ограниченный прокат. Премьера кинофильма прошла в 8 кинотеатрах в США и за первый день «Клуб миллиардеров» собрал 126 долларов, а за двухдневный показ менее 300 долларов. При этом фильм не вышел в прокат в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

В день премьеры новый фильм с Кевином Спейси собрал 126 долларов

Напомним, Кевина Спейси обвинили в домогательствах в ноябре 2017 года. Актер отверг обвинения, но при этом признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. После скандала Кевина Спейси сняли с роли в телесериале «Карточный домик» и из фильма «Все деньги мира» вырезали сцены с его участием, а также артисту отказались вручать премию «Эмми».

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Компания Apple «украла» десять идей
Алена Яковлева рассказала о непростых отношениях
«Насекомые»: Лена Миро опять прошлась по Ксении
Марина Африкантова получила роль в телесериале
Nokia похвасталась снимками сделанными «самым
В день премьеры новый фильм с Кевином Спейси
Блогер Лена Миро высказала свое мнение о разводе
«Сделай себе грудь уже наконец!»: Пользователей
Honda представила обновленную модификацию Civic
Клиенты интернет-магазинов России смогут
В Новой Зеландии беременная чиновница отправилась
«На тебя ни один нормальный мужик не клюнет»:
Заработки звезд «ДОМа-2»: реклама от Бузовой,
Дмитрий Шепелев отреагировал на советы фанатов
Рита Дакота рассказала в Instagram о возможном
Хейтеры считают, что Ольга Бузова выжимала все
Ани Лорак впервые заметили на публике после
Стрельба в центре Харькова: погиб полицейский
В Алуште 100-килограммовый Филипп Киркоров
Анастасия Костенко на прогулке с малышом удивила
Любовь Казарновская не готова стать бабушкой
В России ввели единые минимальные цены на водку
Навозные жуки используют Млечный путь для
Дима Билан огорчил фанатов искривлённым
Google анонсировала дату "смерти" Android
Мировые продажи телефонов без доступа к Сети
Лиза Галкина рассказала Алле Пугачевой странную
Эксперты назвали ТОП-5 самых неубиваемых
Ученые: Из космоса к Земле приближается мощная
Астронавт Олег Артемьев рассказал о спорте в
Просмотреть все новости