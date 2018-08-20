Дмитрий Шепелев отреагировал на советы фанатов найти супругу

В социальной сети Дмитрий Шепелев решил пообщаться со своими поклонниками и спросил у них, чем ему заняться в перерывах между съемками. Фанаты не заставили себя долго ждать и ответили, что телеведущему лучше жениться. Дмитрий Шепелев признался, что это самый частый совет, который ему дают интернет-пользователи. Теперь многих интересует, последует ли телеведущий их наставлению.Многие пользователи Сети считают, что у Дмитрия Шепелева просто нет времени на поиск избранницы. Ведь знаменитость постоянно занят на съемках, а все свое свободное время он уделяет сыну Платону. Звездный отец со своим наследником часто путешествует и совсем недавно они вернулись из Италии, где хорошо провели отпуск. Снимками с отдыха телеведущий поделился с преданными поклонниками на своей странице в Instagram.