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Астронавт NASA рассказал о встрече с полупрозрачным гуманоидом на орбите Земли

Сотрудник NASA Леланд Девон Мелвин рассказал уфологу Скотту Уорингу, что прозрачный гуманоид проник в грузовой отсек корабля «Атлантис». Астронавт смог рассмотреть форму инопланетянина.

Астронавт NASA рассказал о встрече с полупрозрачным гуманоидом на орбите Земли


Скотт Уоринг и Леланд Мелвин в социальной сети Twitter говорили на тему внеземных цивилизаций. Уфолог спросил астронавта, видел ли он хоть одного представителя НЛО за время своих полетов в космос. Мелвин вспомнил о столкновении с инопланетным существом в грузовом отсеке шаттла «Атлантис» во время очередной космической миссии. Оно имело изогнутую форму и органическое происхождение. Однако докладывать о своей встрече с пришельцем астронавт не стал, чтобы не поднимать панику. Вернувшись на Землю, он задавал вопросы коллегам, но они уверили его, что это был просто кусок льда, выпавший из охладительного прибора.


Но читателей ленты Twitter Мелвина и Скотта Уоринга такой ответ не устраивает. Ведь это уже не в первый раз астронавты подтверждают, что инопланетные цивилизации существуют. Уоринг считает, что агентство должно открыть правду человечеству.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:30
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