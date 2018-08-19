Поклонники посоветовали Дмитрию Шепелеву жениться
Поклонники посоветовали Дмитрию Шепелеву как можно быстрее жениться. Популярного телеведущего удивило такое внимание фанатов к его личной жизни.
Шепелев на «Первом канале» ведёт программу «На самом деле». Несмотря на плотный график, ему удалось выкроить время на летний отпуск. Шоумен отдыхал в Италии вместе со своим сыном Платоном. Телеведущий старается вести закрытый образ жизни и особо не распространяется о воспитании наследника, над которым он оформил опеку после смерти Жанны Фриске.
Недавно Дмитрий Шепелев задал в Instagram своим поклонникам вопрос, какое хобби они бы ему посоветовали. Скорее всего, речь шла о каком-то занятии, но подписчики к этому подошли более глобально, рекомендуя телеведущему, как можно скорее жениться. Шоумен удивился советам подписчиков. Он не ожидал, что фанаты так сильно переживают за его личное счастье.
Шепелев на «Первом канале» ведёт программу «На самом деле». Несмотря на плотный график, ему удалось выкроить время на летний отпуск. Шоумен отдыхал в Италии вместе со своим сыном Платоном. Телеведущий старается вести закрытый образ жизни и особо не распространяется о воспитании наследника, над которым он оформил опеку после смерти Жанны Фриске.
Недавно Дмитрий Шепелев задал в Instagram своим поклонникам вопрос, какое хобби они бы ему посоветовали. Скорее всего, речь шла о каком-то занятии, но подписчики к этому подошли более глобально, рекомендуя телеведущему, как можно скорее жениться. Шоумен удивился советам подписчиков. Он не ожидал, что фанаты так сильно переживают за его личное счастье.