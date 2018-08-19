Поклонники посоветовали Дмитрию Шепелеву жениться

Шепелев на «Первом канале» ведёт программу «На самом деле». Несмотря на плотный график, ему удалось выкроить время на летний отпуск. Шоумен отдыхал в Италии вместе со своим сыном Платоном. Телеведущий старается вести закрытый образ жизни и особо не распространяется о воспитании наследника, над которым он оформил опеку после смерти Жанны Фриске.Недавно Дмитрий Шепелев задал в Instagram своим поклонникам вопрос, какое хобби они бы ему посоветовали. Скорее всего, речь шла о каком-то занятии, но подписчики к этому подошли более глобально, рекомендуя телеведущему, как можно скорее жениться. Шоумен удивился советам подписчиков. Он не ожидал, что фанаты так сильно переживают за его личное счастье.