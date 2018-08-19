АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия Кипелова и истории его фанатов
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Эксперты анонсировали самые популярные в РФ марки авто с механической КП

Эксперты анонсировали самые популярные в РФ марки автомобилей с механической КП. Список составили по итогам первого полугодия.

Эксперты анонсировали самые популярные в РФ марки авто с механической КП


Аналитиками отмечается, что в России дилеры реализовали около 350 000 новых автомобилей соответствующей категории. Этот результат на 15 процентов больше показателя годичной давности. Самой популярной маркой оказалась российская LADA, реализованная в количестве 154 000 экземпляров. На втором месте находится продукция Renault. Реализации данного бренда за первое полугодие достигли 51 600 экземпляров. На третьем месте находится KIA. Бренд смог продать в РФ 23 900 транспортных средств.

Пятерку лидеров замыкают Hyundai (21 400 авто), а также Volkswagen (15 900 авто). В десятку ТОП также попали такие автомобильные бренды, как Skoda, Chevrolet, Nissan, отечественный УАЗ, Datsun. По словам экспертов, доля продаж новых легковых машин, оснащаемых МКП, достигла за отчетный период 44,5 процента от суммарного оборота рынка России.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Смоленской области «умерший» мотоциклист после
Никита Турчин считает, что Тата и Валера
Кристина Асмус в Instagram опубликовала
NASA: Марсоход Opportunity пока не удаётся
Эксперты анонсировали самые популярные в РФ марки
В Краснодаре вследствие ДТП внедорожник
Благодаря Белке и Стрелке полет Юрия Гагарина на
В Сети рассекретили подробности нового кроссовера
Из-за участия в телепроекте «Дом-2» Марию Кохно
«Мисс Воронеж-2015» затмила колесо обозрения в
Ирина Дубцова на Мальдивах попала в мощную бурю
У Анастасии Волочковой украли ноутбук
Фанаты уверены, что Тата Блюменкранц завела себе
Французский автобренд Bugatti опубликовал тизер
Реальная зарплата в РФ начала резко сокращаться
Александра Шева передумала уменьшать объем своих
Xiaomi будет выпускать брендовые смартфоны только
В Москве полиция проверяет информацию о двойном
Иван Ургант поздравил в Instagram свою падчерицу
Валерий Блюменкранц опроверг слухи о своем
Российские дипломаты экстренно посетили Марию
Николай Басков обнародовал «смешное» фото с
Ольга Рапунцель и Алена Савкина снова разругались
В Сети появилось видео с танцем казаков на
У Бена Аффлека новый роман с моделью Playboy
Гоша Куценко измерил сосиску на ростовой фигуре
Виктория Романец заявила, что не обязана любить
В штате Миссисипи НЛО шпионил за оленями - Уфолог
Нина Корниенко поведала о тайном романе с Андреем
WhatsApp отключают шифрование в переписках и
Просмотреть все новости