Эксперты анонсировали самые популярные в РФ марки авто с механической КП

Аналитиками отмечается, что в России дилеры реализовали около 350 000 новых автомобилей соответствующей категории. Этот результат на 15 процентов больше показателя годичной давности. Самой популярной маркой оказалась российская LADA, реализованная в количестве 154 000 экземпляров. На втором месте находится продукция Renault. Реализации данного бренда за первое полугодие достигли 51 600 экземпляров. На третьем месте находится KIA. Бренд смог продать в РФ 23 900 транспортных средств.Пятерку лидеров замыкают Hyundai (21 400 авто), а также Volkswagen (15 900 авто). В десятку ТОП также попали такие автомобильные бренды, как Skoda, Chevrolet, Nissan, отечественный УАЗ, Datsun. По словам экспертов, доля продаж новых легковых машин, оснащаемых МКП, достигла за отчетный период 44,5 процента от суммарного оборота рынка России.