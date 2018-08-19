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Ольга Бузова разозлилась на Ольгу Жарикову за то, что она не знает слов ее песни

Многие зрители «Дома-2» в курсе того, что несколько недель назад участники телепроекта Александр Гобозов и Ольга Жарикова, как и говорил, покинули периметр, дабы продолжить строить свои отношения вне камер, а также забрать маленького Роберта, который после прихода Алианы Устиненко находится в Волгограде у своих бабушки и дедушки.

Также не является секретом, что перед своим уходом возлюбленные порадовали своих коллег и поклонников исполнением песни, которую сочинили во время участия в конкурсе «Свадьба на миллион». И, судя по восторженным комментариям, у них это очень хорошо получилось.

Ольга Бузова разозлилась на Ольгу Жарикову за то, что она не знает слов ее песни

А вот ведущую реалити-шоу Ольгу Бузову таланты Жариковой не впечатлили. На видео, попавшем в Сеть, избранница Александра набралась смелости и обратилась к телеледиве с просьбой спеть дуэтом одну из ее песен, однако тут же «облажалась».

Как оказалась Оля совсем не знает слов ни одной из песен Бузовой, из-за чего ведущая ее раскритиковала. Она отправила свою бывшую подопечную учить ее хиты и лишь потом просить спеть их дуэтом.


 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:33
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