Ольга Бузова разозлилась на Ольгу Жарикову за то, что она не знает слов ее песни

Также не является секретом, что перед своим уходом возлюбленные порадовали своих коллег и поклонников исполнением песни, которую сочинили во время участия в конкурсе «Свадьба на миллион». И, судя по восторженным комментариям, у них это очень хорошо получилось.А вот ведущую реалити-шоу Ольгу Бузову таланты Жариковой не впечатлили. На видео, попавшем в Сеть, избранница Александра набралась смелости и обратилась к телеледиве с просьбой спеть дуэтом одну из ее песен, однако тут же «облажалась».Как оказалась Оля совсем не знает слов ни одной из песен Бузовой, из-за чего ведущая ее раскритиковала. Она отправила свою бывшую подопечную учить ее хиты и лишь потом просить спеть их дуэтом.