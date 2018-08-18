Пользователи Twitter сообщают о сбоях в работе ресурса

56% пользователей, столкнувшихся с данными проблемами, отмечают, что нарушена работа непосредственно браузерной версии сайта. При этом 25% юзеров говорят, что нарушено функционирование приложения для устройств Android. 18% пользователей говорят про трудности функционирования официального приложения Twitter для iPad. Уже пришло 357 жалоб. Из них большая часть от пользователей Лондона. На втором месте оказались Соединённые Штаты. Там чаще всего с проблемами сталкивались пользователи из Нью-Йорка. Также имеются жалобы от пользователей ресурса из Польши, Франции, Аргентины, Мексики, Нидерландов, Испании, Бразилии, а также прочих государств.Проблемы с сайтом также наблюдаются в Москве и прочих регионах области. Сначала появились жалобы о сбое в Facebook, которые поступили от пользователей из Соединённых Штатов.