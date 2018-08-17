Главе МИД Австрии Карин Кнайсль предложили уйти с должности из-за приглашения на свадьбу Владимира Путина

Мишель Раймон, являющийся австрийским депутатом Европарламента, в рамках Twitter раскритиковал главу МИД Австрии за приглашение президента России на свадьбу. Политик сказал, что Путин самый агрессивный внешнеполитический противник Европейского союза. Он призвал Кнайсль покинуть занимаемую должность. В случае её отказа, канцлер Австрии Себастьян Курц обязан принять решение, согласно которому глава австрийского Министерства иностранных дел должна будет оставить свой пост.Стало известно, что 18 августа Владимир Путин посетит Берлин, где у него встреча с канцлером Ангелой Меркель. По дороге в Германию глава РФ остановится в Австрии, чтобы поприсутствовать на бракосочетании Кнайсль.