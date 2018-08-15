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Уфолог показал три НЛО, создающие пыльную бурю на Луне

Известный в околонаучном мире уфолог Скотт Уорринг показал сразу три НЛО. Неопознанные летающие объекты были застигнуты за странным занятием: они намеренно создавали на поверхности Луны пыльную бурю.

Уфолог показал три НЛО, создающие пыльную бурю на Луне


Новым поводом для обсуждений НЛО стали снимки американского космического агентства NASA, полученные еще во время миссии Apollo 10. На этих фотографиях Скотт Уорринг рассмотрел сразу три странных объекта, которые по мере приближения камеры усиленно пытались создать на Луне шторм из масс пыли, поднятой в воздух.

Два объекта имели грибовидную овальную форму, тогда как третий мог похвастаться широкими и длинными размерами. Уорринг объяснил действия НЛО желанием отстраниться от человеческого присутствия и намерением подать сигнал о том, чтобы люди держались подальше.


Скотт Урринг известен своим горячим желанием доказать существование НЛО, как представителей более подвинутой цивилизации. Он продолжает выискивать «улики», анализируя все доступные материалы.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:15
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