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Bitfi угрожает хакерам, которые взломали криптокошелек Джона Макафи

Bitfi угрожает хакерам, которые взломали криптокошелек Джона Макафи. Некоторым исследователям безопасности с официального аккаунта Bitfi в Twitter пришло сообщение, где значится предупреждение о «последствиях», которые ожидают их за содеянное.

Bitfi угрожает хакерам, которые взломали криптокошелек Джона Макафи


Участники кампании, занимающиеся поиском уязвимостей криптовалютного кошелька, которую анонсировал Джон Макафи, заявили, что завершают свою деятельность, а также не желают больше связываться с Bitfi. Макафи в прошлом месяце представил криптовалютный кошелёк Bitfi. Он заявил, что это действительно «невзламываемое» решение, предназначенное для хранения криптовалюты. Сначала он предложил награду в $100 000, а потом в $250 000, тому, кто сможет всё-таки его взломать.

В итоге выяснилось, что это было довольно просто сделать. Один пятнадцатилетний хакер смог на него даже портировать DOOM. Но компания отказывалась выплачивать вознаграждение. Создатели Bitfi по всей видимости прибегли к более «решительным» действиям.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:15
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