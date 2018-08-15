Bitfi угрожает хакерам, которые взломали криптокошелек Джона Макафи

Участники кампании, занимающиеся поиском уязвимостей криптовалютного кошелька, которую анонсировал Джон Макафи, заявили, что завершают свою деятельность, а также не желают больше связываться с Bitfi. Макафи в прошлом месяце представил криптовалютный кошелёк Bitfi. Он заявил, что это действительно «невзламываемое» решение, предназначенное для хранения криптовалюты. Сначала он предложил награду в $100 000, а потом в $250 000, тому, кто сможет всё-таки его взломать.В итоге выяснилось, что это было довольно просто сделать. Один пятнадцатилетний хакер смог на него даже портировать DOOM. Но компания отказывалась выплачивать вознаграждение. Создатели Bitfi по всей видимости прибегли к более «решительным» действиям.