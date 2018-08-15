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Телеканал France 2 признал ошибку в сюжете про Путина и тигров

Телеканал France2 признал свою ошибку относительно сюжета про лидера РФ, в котором сообщалось, что российский президент Владимир Путин охотится на тигра. Представители французского телевидения принесли свои извинения.

В Twitter на официальной странице канала, накануне появилось сообщение в котором отмечается, что это именно ошибка, а не фейковые новости, хотя и непреднамеренная. Дирекция France Televisions сожалеет о случившемся и приносит свои извинения. Об ошибке обещали сообщить в 20-часовом эфирном блоке.

Телеканал France 2 признал ошибку в сюжете про Путина и тигров


Изначально о неточности в сюжете заявила газета Libération, после этого ошибку заметил франкоязычный канал RT. Как сообщает издание, сюжет про Владимира Путина вышел в эфир 10 августа, в нем сообщалось, как проводят свой отдых лидеры из разных стран. Телеведущая сообщила о том, что российский лидер занимается дайвингом в ледяном озере Байкал и охотой на тигра в Сибири.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 07:10
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