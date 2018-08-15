Телеканал France 2 признал ошибку в сюжете про Путина и тигров

В Twitter на официальной странице канала, накануне появилось сообщение в котором отмечается, что это именно ошибка, а не фейковые новости, хотя и непреднамеренная. Дирекция France Televisions сожалеет о случившемся и приносит свои извинения. Об ошибке обещали сообщить в 20-часовом эфирном блоке.Изначально о неточности в сюжете заявила газета Libération, после этого ошибку заметил франкоязычный канал RT. Как сообщает издание, сюжет про Владимира Путина вышел в эфир 10 августа, в нем сообщалось, как проводят свой отдых лидеры из разных стран. Телеведущая сообщила о том, что российский лидер занимается дайвингом в ледяном озере Байкал и охотой на тигра в Сибири.