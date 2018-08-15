В возрасте 80 лет скончался писатель Эдуард Успенский

Как сообщает Федеральное агентство новостей, смерть настигла Эдуарда Успенского в собственном доме, который находится в деревне Пучково по улице Весенней Троицкого административного округа Москвы. Информация о смерти российского сценариста в местное отделение полиции поступила 14 августа в 23 часа 29 минут. Причина смерти официально пока не установлена, но как известно у писателя несколько лет назад диагностировали онкологию желудка.Произведения Эдуарда Успенского лежат в основе более 60 мультфильмах, в их число входят всеми полюбившиеся «Следствие ведут Колобки», «Рыжий, рыжий, конопатый», «Три типа и скрипач»и другие. Он является автором таких легендарных образов, как Крокодил Гена, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, Шарик, кот Матроскин и многие другие.