АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 76.23 USD 66.75
Курс валют на 15.08.2018

Ученые объявили вегетарианство опасным для мозга

В извечный спор вегетарианцев и поклонников мясной пищи вмешались специалисты Оксфордского университета. Ученые объявили растительную диету опасной для мозга, поскольку такой рацион питания способствует уменьшению мозговой массы.

Ученые объявили вегетарианство опасным для мозга


По результатам актуальных исследований учеными был сделан однозначный вывод о том, что дефицит животных белков в организме человека вызывает последствия необратимого характера. Белки животного происхождения невозможно полностью заменить веществами, полученными из растений, категорично заявили исследователи.

Немаловажным является и тот факт, что человеческий организм остро нуждается не только в мясе, но и в рыбе, в молоке, яйцах. В противном случае возникает дефицит витамина В12, нехватка которого провоцирует острый дисбаланс в работе внутренних органов.

По официальной статистике, в мире насчитывается около 1 миллиарда человек, которые причисляют себя к вегетарианцам и веганам (строгим вегетарианцам). А ученые из разных стран то и дело доказывают, как пользу, так и недостатки каждого из видов питания.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 04:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые объявили вегетарианство опасным для мозга
Производство в Африке пальмового масла повлияет
Йогурт помогает снизить риск развития диабета
Ученые использовали «гормон счастья» для лечения
В Северной Америке попугаев ара индейцы разводили
Искусственные ногти могут стать причиной аллергии
Инженеры оснастили двуногого робота квадрокоптером
Сегодня празднуется Медовый Спас, с которым
Skoda Kodiaq получила ряд модернизаций от тюнера
Дочери Майкла Джексона сделали сложную операцию
Станислав Садальский сравнил в Сети Людмилу
Крупный украинский банк в рамках «перезагрузки»
Ford скоро представит новый
Александра Шева планирует сделать интимный пирсинг
Эксперт объяснил турецкий бойкот американской
Модель Эмили Ратаковски обнажила грудь прямо в
Ученые обнаружили опасность электронных сигарет
Глава «Натали Турс» опроверг приостановку
После обновления «МКБ Онлайн» стал более удобным
В Соединённых Штатах одобрили вмешательство в
Анастасия Кочервей отказалась от секса с рэпером
Ольгу Орлову опять сводят с участником «Дома-2»,
Изменения климата влияют на работу полицейских и
Валерий Блюменкранц запросил баснословную сумму
На фотосессии Дэвид Бекхэм увеличил своё мужское
В начале 2019 года запланирован запуск сразу трех
Певица Жасмин восхитила подписчиков роскошной
Девять человек пострадали при опрокидывании
В парке Москвы нашли обгоревшие тела двух мужчин
Российские продажи Toyota за июль увеличились на
Просмотреть все новости