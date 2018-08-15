Ученые объявили вегетарианство опасным для мозга

По результатам актуальных исследований учеными был сделан однозначный вывод о том, что дефицит животных белков в организме человека вызывает последствия необратимого характера. Белки животного происхождения невозможно полностью заменить веществами, полученными из растений, категорично заявили исследователи.Немаловажным является и тот факт, что человеческий организм остро нуждается не только в мясе, но и в рыбе, в молоке, яйцах. В противном случае возникает дефицит витамина В12, нехватка которого провоцирует острый дисбаланс в работе внутренних органов.По официальной статистике, в мире насчитывается около 1 миллиарда человек, которые причисляют себя к вегетарианцам и веганам (строгим вегетарианцам). А ученые из разных стран то и дело доказывают, как пользу, так и недостатки каждого из видов питания.