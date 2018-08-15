Ученые объявили вегетарианство опасным для мозга
В извечный спор вегетарианцев и поклонников мясной пищи вмешались специалисты Оксфордского университета. Ученые объявили растительную диету опасной для мозга, поскольку такой рацион питания способствует уменьшению мозговой массы.
По результатам актуальных исследований учеными был сделан однозначный вывод о том, что дефицит животных белков в организме человека вызывает последствия необратимого характера. Белки животного происхождения невозможно полностью заменить веществами, полученными из растений, категорично заявили исследователи.
Немаловажным является и тот факт, что человеческий организм остро нуждается не только в мясе, но и в рыбе, в молоке, яйцах. В противном случае возникает дефицит витамина В12, нехватка которого провоцирует острый дисбаланс в работе внутренних органов.
По официальной статистике, в мире насчитывается около 1 миллиарда человек, которые причисляют себя к вегетарианцам и веганам (строгим вегетарианцам). А ученые из разных стран то и дело доказывают, как пользу, так и недостатки каждого из видов питания.
По результатам актуальных исследований учеными был сделан однозначный вывод о том, что дефицит животных белков в организме человека вызывает последствия необратимого характера. Белки животного происхождения невозможно полностью заменить веществами, полученными из растений, категорично заявили исследователи.
Немаловажным является и тот факт, что человеческий организм остро нуждается не только в мясе, но и в рыбе, в молоке, яйцах. В противном случае возникает дефицит витамина В12, нехватка которого провоцирует острый дисбаланс в работе внутренних органов.
По официальной статистике, в мире насчитывается около 1 миллиарда человек, которые причисляют себя к вегетарианцам и веганам (строгим вегетарианцам). А ученые из разных стран то и дело доказывают, как пользу, так и недостатки каждого из видов питания.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 04:00