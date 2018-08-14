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Обнародованы самые комфортные для проживания города мира

Известный британский журнал The Economist обнародовал рейтинг самых комфортных для проживания городов всего мира.

Обнародованы самые комфортные для проживания города мира

Первое место досталось городу Вена, который является столицей Австрии, второе место австралийскому Мельбурну, на третьем оказался город в Японии - Осака. Также сообщается, что в первую десятку рейтинга по версии британского журнала The Economist вошли Калгари в Канаде, город Сидней в Австралии, Ванкувер в Канаде, Торонто в Канаде, Токио в Японии, а также Аделаида в Австралии и Копенгаген в Дании. Российские города такие, как Москва и Санкт-Петербург смогли занять лишь 68 и 70 места рейтинг самых комфортных для проживания городов мира. Самым непригодным населенным пунктом для проживания, по версии британского журнала The Economist, стал сирийский город Дамаск.

Рейтинг был составлен на основе показателей, таких как степень культурного развития, уровень здравоохранения, чистота окружающей среды, уровень развития инфраструктуры и образование.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00
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