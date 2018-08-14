Владимир Путин распорядился стимулировать рождаемость и приток населения на Дальнем Востоке

Кроме того, глава российского государства поручил правительству проработать вопрос о повышении единовременной выплаты при рождении первого ребенка и выделения денежных средств при появлении в семье второго наследника в этом регионе. Также отмечается, что Кабмин может рассмотреть вопрос о применении пониженной ставки ипотечного кредита на Дальнем Востоке для семей, в которых есть дети. Предложения, по распоряжению Владимира Владимировича Путина, должны быть представлены до 10 сентября текущего года.Ранее президент Российской Федерации поручил правительству представить предложения по продлению механизма выравнивания энерготарифов для Дальнего Востока до 2028 года. Поручение подлежит исполнению до 10 сентября этого года.