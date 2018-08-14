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Александр Шарыго опроверг причастность к похищению Лисовской

Александр Шарыго опроверг причастность к похищению модели Анны Лисовской. Вышедший из тюрьмы молодой человек заявил, что у него есть жена и ребенок, и проблемы ему не нужны.

Александр Шарыго опроверг причастность к похищению Лисовской


С новой силой вспыхнул скандал двухлетней давности, в котором сына влиятельного бизнесмена Александра Шарыго обвинили в побоях и изнасиловании своей бывшей подружки Анны Лисовской. Пару месяцев назад парень вышел на свободу, а модель заявила, что он ей угрожает и хочет отомстить.

Подробности этой истории были обнародованы в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Мать Анны Лисовской рассказала, что ее дочь была похищена неизвестными людьми прямо из квартиры. Но спустя несколько суток девушку обнаружили в СИЗО. Теперь уже Лисовской было предъявлено скандальное обвинение в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Комментируя ситуацию, Александр Шарыго выразил сожаление, что связался «с этой дамой и ее семьей». Он сообщил, что Анна Лисовская работала в эскорт-услугах и имела целую базу иностранных клиентов, и что к ее «похищению» он не имеет никакого отношения.

Но мать Лисовской принялась все категорично опровергать, уверяя, что все эти обвинения – ложь.

 
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Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:45
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