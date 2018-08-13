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В России уменьшилось количество беременных девушек младше 18 лет

За год в России серьезно уменьшилось количество беременностей среди представительниц слабого пола младше 18 лет. Эксперты получили такую информацию после собранной статистики во всех регионах страны

В России уменьшилось количество беременных девушек младше 18 лет


Представители Минздрава РФ заявили, что беременных девочек младше четырнадцати лет в 2016 году насчитывалось 630 человек. В прошлом году данный показатель составлял 275 человек. При этом 231 несовершеннолетняя россиянка в 2017 году сделала аборт. В 2016 году 263 девушки решили избавиться от ребенка.

Также в Российской Федерации уменьшается количество беременных девушек, имеющих возраст 14-18 лет. Специалисты отметили, что больше всего беременных женщин наблюдается в Забайкалье, Коми, Магаданском крае. Меньше всего данный показатель в Севастополе, Москве, Северной Осетии.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:40
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