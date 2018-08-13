В России уменьшилось количество беременных девушек младше 18 лет
За год в России серьезно уменьшилось количество беременностей среди представительниц слабого пола младше 18 лет. Эксперты получили такую информацию после собранной статистики во всех регионах страны
Представители Минздрава РФ заявили, что беременных девочек младше четырнадцати лет в 2016 году насчитывалось 630 человек. В прошлом году данный показатель составлял 275 человек. При этом 231 несовершеннолетняя россиянка в 2017 году сделала аборт. В 2016 году 263 девушки решили избавиться от ребенка.
Также в Российской Федерации уменьшается количество беременных девушек, имеющих возраст 14-18 лет. Специалисты отметили, что больше всего беременных женщин наблюдается в Забайкалье, Коми, Магаданском крае. Меньше всего данный показатель в Севастополе, Москве, Северной Осетии.
Представители Минздрава РФ заявили, что беременных девочек младше четырнадцати лет в 2016 году насчитывалось 630 человек. В прошлом году данный показатель составлял 275 человек. При этом 231 несовершеннолетняя россиянка в 2017 году сделала аборт. В 2016 году 263 девушки решили избавиться от ребенка.
Также в Российской Федерации уменьшается количество беременных девушек, имеющих возраст 14-18 лет. Специалисты отметили, что больше всего беременных женщин наблюдается в Забайкалье, Коми, Магаданском крае. Меньше всего данный показатель в Севастополе, Москве, Северной Осетии.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:40