Армен Гаспарян напомнил Лайме Вайкуле о полученных в СССР гонорарах

На своей страннице в социальной сети Twitter российский журналист написал: «Стесняюсь спросить: а гонорары свои той эпохи (она) помнит?».

Также звезда заявила, что весьма рада, что страна развалилась. Если учитывать то, что свою известность и большинство преданных поклонников, которые до сих пор слушающих песни исполнительницы на просторах СНГ, знаменитость приобрела именно в СССР, такое признание показалось Гаспаряну несколько странным и даже безрассудным.Многие россияне и жители Крыма, резко отреагировали на нежелание Вайкуле выступить на полуострове. Пользователи Сети заявили, что не звали латвийскую исполнительницу и считают, что ей вообще не нужно приезжать. При этом некоторые граждане и вовсе предлагают запретить ей выступать на территории Российской Федерации. В то же время нашлись и те россияне, которые вступились за кумира миллионов, предположив, что у Лаймы Вайкуле просто не было настроения.