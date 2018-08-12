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Армен Гаспарян напомнил Лайме Вайкуле о полученных в СССР гонорарах

Исполнительница Лайма Вайкуле накануне заявила, что не скучает по СССР и никогда, ни за какой гонорар не будет выступать в Крыму. Российский журналист Армен Гаспарян решил прокомментировать крайне резонансное заявление знаменитости и напомнил ей о финансах, которые она получала в то время.

Армен Гаспарян напомнил Лайме Вайкуле о полученных в СССР гонорарах

Также звезда заявила, что весьма рада, что страна развалилась. Если учитывать то, что свою известность и большинство преданных поклонников, которые до сих пор слушающих песни исполнительницы на просторах СНГ, знаменитость приобрела именно в СССР, такое признание показалось Гаспаряну несколько странным и даже безрассудным.

На своей страннице в социальной сети Twitter российский журналист написал: «Стесняюсь спросить: а гонорары свои той эпохи (она) помнит?».


Армен Гаспарян напомнил Лайме Вайкуле о полученных в СССР гонорарах

Многие россияне и жители Крыма, резко отреагировали на нежелание Вайкуле выступить на полуострове. Пользователи Сети заявили, что не звали латвийскую исполнительницу и считают, что ей вообще не нужно приезжать. При этом некоторые граждане и вовсе предлагают запретить ей выступать на территории Российской Федерации. В то же время нашлись и те россияне, которые вступились за кумира миллионов, предположив, что у Лаймы Вайкуле просто не было настроения.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00
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