NASA отложило запуск аппарата Parker Solar Probe на сутки по техническим причинам

Истинная причина переноса пуска аппарата не сообщается. В течение первого пускового окна специалисты ЦУП дважды замораживали обратный отсчет, при этом проблемы появлялись после того, как ракету и аппарат переводили на автономное энергоснабжение. Стоит напомнить, что старт миссии назначен с космодрома мыса Канаверал. Станция размещена под обтекателем ракеты-носителя Delta IV в модификации Heavy.Интересно, что обычно кроме двух боковых ступеней используется еще две, однако в этот раз инженеры установили поверх второй ступени основного блока разгонный блок. Таким образом, ракета приобрела трехступенчатую модификацию, если не считать боковых ускорителей. Сам же Parker Solar Probe предназначен для изучение гелиосферы, магнитосферы и феномена солнечного ветра. Также аппарат сможет впервые приблизиться к Солнцу на очень близкое расстояние, но сближение будет происходить в несколько этапов.