NASA отложило запуск аппарата Parker Solar Probe на сутки по техническим причинам
На странице NASA в социальной сети Twitter появилось сообщение о том, что первая попытка запуска автоматической исследовательской станции Parker Solar Probe оказалась неудачной, и специалистам пришлось отложить миссию на сутки. Следующее стартовое окно откроется в воскресение утром.
Истинная причина переноса пуска аппарата не сообщается. В течение первого пускового окна специалисты ЦУП дважды замораживали обратный отсчет, при этом проблемы появлялись после того, как ракету и аппарат переводили на автономное энергоснабжение. Стоит напомнить, что старт миссии назначен с космодрома мыса Канаверал. Станция размещена под обтекателем ракеты-носителя Delta IV в модификации Heavy.
Интересно, что обычно кроме двух боковых ступеней используется еще две, однако в этот раз инженеры установили поверх второй ступени основного блока разгонный блок. Таким образом, ракета приобрела трехступенчатую модификацию, если не считать боковых ускорителей. Сам же Parker Solar Probe предназначен для изучение гелиосферы, магнитосферы и феномена солнечного ветра. Также аппарат сможет впервые приблизиться к Солнцу на очень близкое расстояние, но сближение будет происходить в несколько этапов.
Истинная причина переноса пуска аппарата не сообщается. В течение первого пускового окна специалисты ЦУП дважды замораживали обратный отсчет, при этом проблемы появлялись после того, как ракету и аппарат переводили на автономное энергоснабжение. Стоит напомнить, что старт миссии назначен с космодрома мыса Канаверал. Станция размещена под обтекателем ракеты-носителя Delta IV в модификации Heavy.
Интересно, что обычно кроме двух боковых ступеней используется еще две, однако в этот раз инженеры установили поверх второй ступени основного блока разгонный блок. Таким образом, ракета приобрела трехступенчатую модификацию, если не считать боковых ускорителей. Сам же Parker Solar Probe предназначен для изучение гелиосферы, магнитосферы и феномена солнечного ветра. Также аппарат сможет впервые приблизиться к Солнцу на очень близкое расстояние, но сближение будет происходить в несколько этапов.
Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 22:35