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Татьяна Ларина очернила экс-супруга из-за разоблачения обмана на шоу «Битва Экстрасенсов»

Татьяна Ларина, которая называет себя экстрасенсом, очернила бывшего мужа из-за того, что он разоблачил обман на «Битве экстрасенсов», а также псевдо сверх способности экс-супруги.

Татьяна Ларина очернила экс-супруга из-за разоблачения обмана на шоу «Битва Экстрасенсов»


Называющая себя экстрасенсом, Татьяна Ларина пришла на телешоу с проверкой на полиграфе. На передаче участница популярного шоу «Битва экстрасенсов» поливала грязью своего бывшего мужа, а «детектор лжи» подтверждал все пакости Юлия Миткевича-Далецкого. Раньше Ларина приписывала экс-возлюбленному лишь измены и побои, но теперь обвинения куда более серьезнее – мужчина, якобы, бил ее наследника, принимал наркотические вещества и заставлял ее принимать, занимался групповым сексом с несовершеннолетними.

Как оказалось, у Татьяны Лариной на самом деле есть доказательства своих обвинений в адрес бывшего супруга. Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, что обнаружила у Миткевича-Далецкого флешку, на которой сохранена переписка с его несовершеннолетними фанатами, которую он для чего-то сохранил. Так, она узнала каким «страшным человеком» является ее муж. Ко всему, в студии телешоу некая «подруга» Миткевича-Далецкого сообщила, что он болен шизофренией.

Неизвестно, все ли обвинения Лариной против экс-супруга являются правдой, но пользователи Сети считают, что у нее был резон очернять Миткевича –Далецкого, ведь он поставил под сомнение ее профпригодность как экстрасенса.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 06:52
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