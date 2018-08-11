Роскосмос представил 8 новых космонавтов

В отряд российских космонавтов вошли Константин Борисов, Александр Гребёнкин, Александр Горбунов, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, Сергей Микаев, Евгений Прокопьев и Олег Платонов.Заместитель директора госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Константинович Крикалев особо отметил, что полуторагодовалый отбор был закончен только накануне. На последний этап отбора вышло 13 кандидатов, из которых выбрали только восьмерых. В здании Роскосмоса новый отряд российских космонавтов представили прессе.Также сообщалось, что тренировки в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке ожидаются примерно в октябре. Новым членам отряда космонавтов на данный момент нужно уволиться с предыдущего места работы. Ребята из других регионов должны переехать ближе к городу. По подсчетам специалистов на это уйдет месяц или даже полтора.