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Фонд, собиравший деньги на лечение Фриске, снова крупно обманули

Благотворительная организация «Русфонд», собиравший деньги на лечение Жанны Фриске, стала жертвой мошенников. Иван Никольский – директор по коммуникациям фонда написал заявление в правоохранительные органы.

Фонд, собиравший деньги на лечение Фриске, снова крупно обманули


В конце июля Никольский обратился в рекламное агентство с целью организации пиар-компании благотворительного концерта. Спустя несколько дней, менеджеру предоставили в электронном виде счёт на сумму 960 тысяч рублей, который он оплатил, до заключения договора. В рекламном агентстве обещали доставить курьером договор, однако этого не произошло, и оплаченные услуги не были оказаны.

«Русфонд» помогал собирать средства на лечение Жанны Фриске, после смерти певицы, ей родители подали на организацию иск в суд. Предметом судебных разбирательств стала сумма в размере 21 миллион рублей, которая была упомянута в отчёте. Суд обязал семью Фриске вернуть эти деньги фонду.

 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 20:10
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