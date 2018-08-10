Фонд, собиравший деньги на лечение Фриске, снова крупно обманули

В конце июля Никольский обратился в рекламное агентство с целью организации пиар-компании благотворительного концерта. Спустя несколько дней, менеджеру предоставили в электронном виде счёт на сумму 960 тысяч рублей, который он оплатил, до заключения договора. В рекламном агентстве обещали доставить курьером договор, однако этого не произошло, и оплаченные услуги не были оказаны.«Русфонд» помогал собирать средства на лечение Жанны Фриске, после смерти певицы, ей родители подали на организацию иск в суд. Предметом судебных разбирательств стала сумма в размере 21 миллион рублей, которая была упомянута в отчёте. Суд обязал семью Фриске вернуть эти деньги фонду.