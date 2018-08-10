В США проходят слушания по делу против Стивена Сигала, подозреваемого в совершении домогательств

В настоящее время установлено, что американским судом проводится слушание по делу Реджины Саймонс, которая обратилась за защитой от популярного актера. Девушка пытается убедить суд в том, что со стороны Стивена Сигала были предприняты некоторые действия сексуального характера, что являлось крайне недопустимым и ею всячески отвергалось. Также истец указывает на то, что данные домогательствах проходили во время съемок фильма «В смертельной опасности». На тот момент, Саймонс участвовала в качестве одной из девушек в массовке. Более детальные сведения по факту домогательств пока не раскрываются в интересах суда.Стивен Сигал отвергает любые противозаконные действия сексуального характера в отношении женщин, тем самым отрицая возможность домогательств в 1993 году, когда проходили съемки легендарного фильма. В скором времени станут известны первые подробности столь важного слушания по делу против популярного актера, стремящегося защитить свою репутацию.