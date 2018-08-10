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Александру Пахмутову внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Александра Пахмутова была включена в чёрный список сайта «Миротворец». Об этом накануне сообщил украинский сайт.

Александру Пахмутову внесли в базу данных сайта «Миротворец»


Известный российский композитор и общественный деятель попала в базу данный скандального сайта за то, что она публично высказалась с оправданиями в адрес российской агрессии против Украины. К тому же украинские радикалы припомнили 88-летне Александре Пахмутовой, что она в 2014 году во время встречи с Владимиром Путиным сказала: «Спасибо вам за Крым», назвав себя его болельщицей.

Александра Николаевна Пахмутова является Народной Артисткой СССР, а также лауреатом многочисленных конкурсов и премий. Эта талантливая женщина написала более 400 песен большинство из них стали шлягерами в советское время. К тому же в честь Пахмутовой был назван астероид, открытый в 1968 году.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:55
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