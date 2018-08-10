Александру Пахмутову внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Известный российский композитор и общественный деятель попала в базу данный скандального сайта за то, что она публично высказалась с оправданиями в адрес российской агрессии против Украины. К тому же украинские радикалы припомнили 88-летне Александре Пахмутовой, что она в 2014 году во время встречи с Владимиром Путиным сказала: «Спасибо вам за Крым», назвав себя его болельщицей.Александра Николаевна Пахмутова является Народной Артисткой СССР, а также лауреатом многочисленных конкурсов и премий. Эта талантливая женщина написала более 400 песен большинство из них стали шлягерами в советское время. К тому же в честь Пахмутовой был назван астероид, открытый в 1968 году.