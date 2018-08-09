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Компания Xiaomi выпустила бюджетную гарнитуру с Bluetooth для занятия спортом

Xiaomi выпустила бюджетную современную гарнитуру с Bluetooth, предназначенную для занятия спортом. Её цена составляет 15 долларов. Версия входит в линейку Mi Sport Bluetooth Headset.

Компания Xiaomi выпустила бюджетную гарнитуру с Bluetooth для занятия спортом


Она имеет приставку Youth Edition. Наушники удешевили благодаря изменению конструкции. Её вес уменьшили до 13,6 гр. В Mi Sport отсутствуют дужки крепления. Они держатся в ухе благодаря регулируемым силиконовым петелькам. Разработчики Xiaomi смогли добиться более сбалансированного звучания за счёт внедрения ПЭТ-диафрагмы и 10-миллиметровых излучателей в гарнитуру. Модуль Bluetooth обеспечивает довольно надёжное соединение с устройством на расстоянии десяти метров. Пульт обладает микрофоном для применения голосового ассистента либо осуществления звонков. АКБ мощностью в 120 мАч обеспечивает прослушивание музыки без подзарядки на средней громкости 11 часов, на максимальной громкости - 6 часов.

В свою очередь корпус Xiaomi доступен в белой и чёрной расцветке. Он имеет 5 различных насадок.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:15
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