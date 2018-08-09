Путин и Медведев поздравили Юлия Гусмана с 75-летием

Президент РФ выразил радость, что и сегодня Юлий Гусман активно и успешно трудится, воплощая в жизнь яркие и неординарные идеи, участвует в интересных проектах и занимается востребованной общественной работой.В свою очередь, Дмитрий Медведев назвал Гусмана «неизменно веселым и всегда находчивым». По словам главы правительства, постоянный член жюри КВН покоряет зрителей тонкой импровизацией и неиссякаемым оптимизмом, за который Гусмана так любят и ценят миллионы зрителей.Также Медведев подчеркнул, что вся работа Юлия Гусмана пронизана любовью к жизни, вне зависимости от сферы деятельности, будь то съемки кино, участие в КВН или организация авторских программ на ТВ.