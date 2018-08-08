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Американские СМИ обнаружили "русский след" на футболках в поддержку Трампа

Журналистка американских СМИ Джулия Дэвис, просматривая эфир канала «Россия-1» наткнулась на передачу, в которой фигурировали футболки с надписью «Я лучше буду русским, чем демократом».

Американские СМИ обнаружили "русский след" на футболках в поддержку Трампа


Скриншот передачи журналистка выложила в своем блоге Твиттера. Корреспондентку возмутило появления таких футболок в эфире российского телеканала, ведь данные футболки использовались поклонниками Дональда Трампа во время его президентских выборов в США. В связи с этим, хочет провести собственное расследование на предмет российского следа во время президентской гонки. Также Дэвис предположила, что майки с этой надписью были заказаны в России.

Однако читатели ее блога лишь высмеяли все предположения Джулии Дэвис, и поделились с ней ссылкой на один из многочисленных интернет магазинов, в которых такие футболки в свободном доступе для покупателей.

 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:20
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