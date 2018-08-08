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Для сериала «Родина» восьмой сезон станет последним

В Сети давно ходили слухи о закрытии сериала «Родина». Накануне глава Showtime Networks Дэвид Невинс сделал официальное заявление, в котором сообщил, что восьмой сезон политического триллера будет последним.

Для сериала «Родина» восьмой сезон станет последним


В своем официальном заявление Дэвид Невинс особо отметил, что использовать такое слово, как «отмена» по отношению к проекту «Родина» будет некорректно. Глава Showtime Networks рассказал, что у создателя политического сериала Алекса Гансы остается право довести этот триллер до логического завершения.

Дэвид Невинс сообщил, что восьмой сезон сериала, который стал многократным номинантом и лауреатом премий «Золотой глобус» и «Премия KinoNews», именно для него станет последним.

Невинс сказал: «Не могу говорить от лица звезд – Клер Дэйнс или Мэнди Пэтинкина, — но лично для меня сезон будет финальным, и он будет снят как заключительная глава восьмисерийной истории. Если Showtime, Fox, Клер и Мэнди захотят снять продолжение, это будет их решение, и мы оставим на это случай «лазейку» для них».


По предварительной информации, финальный сезон сериала «Родина» будет представлен телезрителям в первом квартале 2019 года.

 
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Общество / Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:30
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