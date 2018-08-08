Для сериала «Родина» восьмой сезон станет последним

Невинс сказал: «Не могу говорить от лица звезд – Клер Дэйнс или Мэнди Пэтинкина, — но лично для меня сезон будет финальным, и он будет снят как заключительная глава восьмисерийной истории. Если Showtime, Fox, Клер и Мэнди захотят снять продолжение, это будет их решение, и мы оставим на это случай «лазейку» для них».

В своем официальном заявление Дэвид Невинс особо отметил, что использовать такое слово, как «отмена» по отношению к проекту «Родина» будет некорректно. Глава Showtime Networks рассказал, что у создателя политического сериала Алекса Гансы остается право довести этот триллер до логического завершения.Дэвид Невинс сообщил, что восьмой сезон сериала, который стал многократным номинантом и лауреатом премий «Золотой глобус» и «Премия KinoNews», именно для него станет последним.По предварительной информации, финальный сезон сериала «Родина» будет представлен телезрителям в первом квартале 2019 года.