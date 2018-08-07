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Ксения Собчак еще 6 лет назад рассказала о тесной дружбе Елены Степаненко с Патриархом Кириллом

Телеведущая, политик Ксения Собчак еще шесть лет назад намекнула на тесную связь юмористки Елены Степаненко с Патриархом Московским Кириллом.

В последние дни все только и говорят о разводе юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. С каждым днем эта история обрастает все новыми деталями и подробностями.

Ксения Собчак еще 6 лет назад рассказала о тесной дружбе Елены Степаненко с Патриархом Кириллом

Так как официальных источников, где появлялась бы свежая информация по этому делу, мало, предприимчивые пользователи решили взять все в свои руки, поэтому начали собственное расследование.

Так, поклонники Собчак, внимательно изучив ее записи в социальной сети Twitter, наткнулись за интересную заметку: еще шесть лет назад телеведущая намекнула на близкие отношения Степаненко и Патриарха Кирилла.

Ксения Собчак еще 6 лет назад рассказала о тесной дружбе Елены Степаненко с Патриархом Кириллом

Фанаты Петросяна, взволнованные этим известием, поспешили выступить с критикой в адрес Елены, которая пытается создать образ «обиженной» стороны в этом конфликте, упрекая супруга в неверности.

А теперь может вполне оказаться, что Степаненко и сама особо не хранила верность мужу. В связи с новыми фактами, все большее количество пользователей встает на сторону Петросяна в данном споре, так как считают несправедливыми требования Елены присвоить себе большую часть совместно нажитого имущества.

Ксения Собчак еще 6 лет назад рассказала о тесной дружбе Елены Степаненко с Патриархом Кириллом

Правда, среди защитников юмористки нашлись и те, кто не поверил в то, что Степаненко имела близкие отношения с Патриархом. Главным аргументом этой позиции является тот факт, что Ксения Собчак никак не прокомментировала свои слова, сказанные еще шесть лет назад.
Ведь вполне возможно, что ее слова были просто неудачной шуткой, или телеведущая лишь распространила ложный слух, который витал в то время.

Стоит добавить, что ни Степаненко, ни Петросян не собираются отступать от своих позиций и идти на какой-то компромисс. Брак, который продержался более 30 лет, на деле оказался лишь формальным штампом в паспорте, а у супругов не осталось никакого уважения к друг другу.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:10
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