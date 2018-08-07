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Ольга Орлова показала фанатам самое любимое совместное фото с Жанной Фриске

Вот уже три года прошло с тех пор, как отечественный шоу-бизнес, родные и близкие попрощались с талантливой и жизнерадостной певицей Жанной Фриске, однако у многих она навсегда осталась в памяти и в сердцах.

Так, к примеру, очень тоскует по Жанне ее бывшая коллега по группе «Блестящие», близкая подруга и крестная мама Платона Ольга Орлова. В своих интервью она ни раз говорила о том, как ей тяжело без Фриске, а также плохо без крестника, с которым его отец запрещает сейчас общаться.

Ольга Орлова показала фанатам самое любимое совместное фото с Жанной Фриске

В своем микроблоге певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» публиковала несколько совместных фотографий с Жанной и писала о том, как ей ее не хватает. А несколько дней назад подписчики попросили Ольгу показать им самый любимый снимок с Фриске, что она и сделала.

На новом фото еще Орлова нежно обнимала свою подругу, пока та мило улыбалась в камеру.

Ольга Орлова показала фанатам самое любимое совместное фото с Жанной Фриске

Стоит отметить, что пользователям сети очень понравилась фотография двух солисток группы «Блестящие» и они оставили множество положительных комментариев в их адрес.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:46
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