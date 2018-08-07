Ольга Орлова показала фанатам самое любимое совместное фото с Жанной Фриске

Так, к примеру, очень тоскует по Жанне ее бывшая коллега по группе «Блестящие», близкая подруга и крестная мама Платона Ольга Орлова. В своих интервью она ни раз говорила о том, как ей тяжело без Фриске, а также плохо без крестника, с которым его отец запрещает сейчас общаться.В своем микроблоге певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» публиковала несколько совместных фотографий с Жанной и писала о том, как ей ее не хватает. А несколько дней назад подписчики попросили Ольгу показать им самый любимый снимок с Фриске, что она и сделала.На новом фото еще Орлова нежно обнимала свою подругу, пока та мило улыбалась в камеру.Стоит отметить, что пользователям сети очень понравилась фотография двух солисток группы «Блестящие» и они оставили множество положительных комментариев в их адрес.