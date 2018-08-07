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Ради дочери Виктория Дайнеко помирилась с экс-мужем

Подписчики Виктории Дайнеко заметили Дмитрия Клеймана в ее доме, несмотря на то, что популярная певица развелась с отцом ее ребенка. Более того, процесс расставания проходил достаточно громко и скандально, что никак не предполагало дальнейшего тесного общения.

Однако несмотря на всю сложность ситуации, стало известно о примирении Дайнеко и Клеймана, после чего молодой человек может продолжить общение с дочерью. Сама же певица не скрывает, что теперь у нее нет зла к бывшему супругу, а столь радикальное изменение в настроении связано с желанием допустить общение отца с родной дочерью. Но даже несмотря на такое высказывание, подписчики продолжают видеть на фотографиях бывшего мужа достаточно часто, что вызывает некоторые предположения об истинных чувствах между бывшими членами семьи.

Ради дочери Виктория Дайнеко помирилась с экс-мужем


Значительно усугубляет ситуацию тот факт, что музыкант Дмитрий Клейман в настоящее время уже нашел вторую половину, тогда как Виктория Дайнеко до сих пор в поисках идеального мужчины. Певица не скрывает, что нынешнее положение в личной жизни пока остается «сложным». Отметим, исполнительница и молодая мать в одном из интервью рассказала о том, когда у нее был первый половой опыт, и для многих поклонников стало приятным удивлением, что секс у Дайнеко состоялся лишь после совершеннолетия.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 08:20
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