Ради дочери Виктория Дайнеко помирилась с экс-мужем

Однако несмотря на всю сложность ситуации, стало известно о примирении Дайнеко и Клеймана, после чего молодой человек может продолжить общение с дочерью. Сама же певица не скрывает, что теперь у нее нет зла к бывшему супругу, а столь радикальное изменение в настроении связано с желанием допустить общение отца с родной дочерью. Но даже несмотря на такое высказывание, подписчики продолжают видеть на фотографиях бывшего мужа достаточно часто, что вызывает некоторые предположения об истинных чувствах между бывшими членами семьи.Значительно усугубляет ситуацию тот факт, что музыкант Дмитрий Клейман в настоящее время уже нашел вторую половину, тогда как Виктория Дайнеко до сих пор в поисках идеального мужчины. Певица не скрывает, что нынешнее положение в личной жизни пока остается «сложным». Отметим, исполнительница и молодая мать в одном из интервью рассказала о том, когда у нее был первый половой опыт, и для многих поклонников стало приятным удивлением, что секс у Дайнеко состоялся лишь после совершеннолетия.