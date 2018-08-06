Сын Натальи Сенчуковой нашёл будущую супругу под стать себе

Девятнадцатилетний Василий является студентом. Он учится в московском институте культуры на театрального режиссёра. При этом юноша не был ещё замешан в каких-либо скандалах в СМИ. Он живёт скромно, тихо, мирно, а также занимается спортом. Парень с 15 лет находится в отношениях с восемнадцатилетней девушкой Дарьей. Она учится в московском медицинском колледже. Девушка имеет идеальную модельную фигуру и внешность. Дарья называет себя путешественницей. Молодая пара действительно объездила уже много различных государств.Сенчукова в своём Instagram опубликовала снимок фото сына с Дарьей. Фото произвело в Сети настоящий фурор. Данную пару уже успели назвать новыми секс символами, отмечая, что они могли бы стать успешными в модельном бизнесе. Василий действительно довольно часто подрабатывает, снимаясь в различных рекламах спортивных брендов. Дарья очень нравится родителям Василия. В свою очередь они одобряют выбор своего сына. Также они не против увидеть Дарью в роли будущей супруги Василия.