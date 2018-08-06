Амелия Виндзор пройдясь по пляжу топлес наплевала на королевскую семью
Амелия Виндзор, наплевав на королевскую семью прошлась топлес по пляжу. Такое поведение молодой особы бросило вызов всем традициям королевского двора.
Как известно, для женской половины известной королевской семьи существует целый ряд строгих правил. Их непозволительно нарушать. Речь идёт о поведении, ношении одежды и тому подобное. Однако двоюродная сестра скандально известного принца Гарри - Амелия Виндзор не считается с этими правилами. 22-летнюю девушку папарацци сняли на Ибице. Девушка топлес прогуливалась по пляжу, при этом никого не стесняясь. Из фото видно, что Амелия купается, загорает, читает, ест в полуобнажённом виде. Компанию ей составила 25-летняя сестра Марина Шарлотта. Старшая королевская особа себя вела более скромно.
У Амелии Виндзор на некоторых снимках отчётливо просматривается округлившийся живот. Однако данные слухи 22-летняя девушка не комментирует. Есть мнение, что Виндзор вряд ли расхаживала в полуобнажённом виде, если бы была беременна.
Как известно, для женской половины известной королевской семьи существует целый ряд строгих правил. Их непозволительно нарушать. Речь идёт о поведении, ношении одежды и тому подобное. Однако двоюродная сестра скандально известного принца Гарри - Амелия Виндзор не считается с этими правилами. 22-летнюю девушку папарацци сняли на Ибице. Девушка топлес прогуливалась по пляжу, при этом никого не стесняясь. Из фото видно, что Амелия купается, загорает, читает, ест в полуобнажённом виде. Компанию ей составила 25-летняя сестра Марина Шарлотта. Старшая королевская особа себя вела более скромно.
У Амелии Виндзор на некоторых снимках отчётливо просматривается округлившийся живот. Однако данные слухи 22-летняя девушка не комментирует. Есть мнение, что Виндзор вряд ли расхаживала в полуобнажённом виде, если бы была беременна.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30