Амелия Виндзор пройдясь по пляжу топлес наплевала на королевскую семью

Как известно, для женской половины известной королевской семьи существует целый ряд строгих правил. Их непозволительно нарушать. Речь идёт о поведении, ношении одежды и тому подобное. Однако двоюродная сестра скандально известного принца Гарри - Амелия Виндзор не считается с этими правилами. 22-летнюю девушку папарацци сняли на Ибице. Девушка топлес прогуливалась по пляжу, при этом никого не стесняясь. Из фото видно, что Амелия купается, загорает, читает, ест в полуобнажённом виде. Компанию ей составила 25-летняя сестра Марина Шарлотта. Старшая королевская особа себя вела более скромно.У Амелии Виндзор на некоторых снимках отчётливо просматривается округлившийся живот. Однако данные слухи 22-летняя девушка не комментирует. Есть мнение, что Виндзор вряд ли расхаживала в полуобнажённом виде, если бы была беременна.