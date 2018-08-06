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Богатейшего в мире человека обвинили в отсутствии стиля

Пользователи Сети высмеяли одну из статей, в которой журналисты назвали богатейшего человека на Земле иконой стиля. Поводом для такой реакции со стороны людей послужила публикация The New York Times про миллиардера Джеффе Безоса

Богатейшего в мире человека обвинили в отсутствии стиля


В соцсетях через некоторое время стали появляться различные язвительные комментарии о том, какой гардероб подбирает для себя бизнесмен. В Twitter одной из первой обратила внимание на ошибку издания журналистка The Outline. К ней позже присоединились также коллеги из Mashable. После этого в обсуждение включились многие пользователи Сети. При этом критикующие высмеяли стиль миллиардера, назвав его безвкусным. Была даже составлена подборка снимков, на которых запечатлен Безос, посещающий разные мероприятия не в лучших своих образах.

Безос по версии Forbes стал самым богатым в истории человеком. Он занял лидирующую позицию в списке богачей, имея состояние в 139,6 миллиардов долларов.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:06
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