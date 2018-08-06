Apple оставила россиян без самой ожидаемой функции в новом iPhone
Представители компании Apple сообщили, что смартфоны для рынков Европы и России не будут оснащен вторым слотом для SIM-карты. Однако ранее было заявлено, что хотя бы один новый девайс от Apple будет работать с двумя SIM-картами.
По словам представителей компании Apple, новые смартфоны, поддерживающие функцию двух SIM-карт, будут поставляться исключительно на китайский рынок. Стоит отметить, что на практике компании Apple, это первый случай, когда было принято решение поставлять в определённый регион устройства, отличительные от других версий.
Ранее сообщалось о том, что компания Apple намерена представить свои новые модели смартфонов осенью текущего года.
По словам представителей компании Apple, новые смартфоны, поддерживающие функцию двух SIM-карт, будут поставляться исключительно на китайский рынок. Стоит отметить, что на практике компании Apple, это первый случай, когда было принято решение поставлять в определённый регион устройства, отличительные от других версий.
Ранее сообщалось о том, что компания Apple намерена представить свои новые модели смартфонов осенью текущего года.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 07:10