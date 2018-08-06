Apple оставила россиян без самой ожидаемой функции в новом iPhone

По словам представителей компании Apple, новые смартфоны, поддерживающие функцию двух SIM-карт, будут поставляться исключительно на китайский рынок. Стоит отметить, что на практике компании Apple, это первый случай, когда было принято решение поставлять в определённый регион устройства, отличительные от других версий.Ранее сообщалось о том, что компания Apple намерена представить свои новые модели смартфонов осенью текущего года.