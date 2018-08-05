Трамп заявил, что СМИ, распространяющие фейковые новости, могут спровоцировать войну

Глава Соединённых Штатов написал на странице соцсети, что СМИ, которые распространяют всевозможные фейковые новости, просто ненавидят его, так как он называет такую прессу врагами народа. По словам американского президента, он оказывает гражданам США большую услугу, разъясняя в данном случае, что к чему. Трамп считает, что такого рода СМИ намеренно вызывают недоверие, а также разногласия. По его словам они могут также спровоцировать определённый военный конфликт.Глава США считает, что такие СМИ являются больными и опасными. Раньше Артур Грегг Сульцбергер, являющийся издателем газеты The New York Times, обратившись к Трампу, попросил прекратить свои нападки на представителей СМИ.