Ученые: Секс помогает бороться с депрессией

Команда западных специалистов провела множество научных исследований на тему необычных свойств секса. Так, в ходе исследований ученые из Южной Кореи, США и Японии узнали, что одной и причин агрессии у мужчин может быть сексуальная активность. Исследователи доказали, что в возбужденном состоянии в мозге мужчин активизируется та область, что и при внутривидовых конфликтах. Отмечается, что для женщин подобная закономерность не характерна.Также эксперты выяснили, что в сперме содержатся соединения, которые отвечают за настроение. Именно это и позволило понять ученым, почему секс помогает справиться с депрессией, нормализовать сон и побороть тревогу. Эксперты полагают, что секс продлевает молодость у женщин.