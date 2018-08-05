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Ученые: Секс помогает бороться с депрессией

Группа ученых раскрыла необычные свойства секса. Они рассказали, что интимная близость позволяет нормализовать давление, побороть депрессию и сократить приступы мигрени.

Ученые: Секс помогает бороться с депрессией


Команда западных специалистов провела множество научных исследований на тему необычных свойств секса. Так, в ходе исследований ученые из Южной Кореи, США и Японии узнали, что одной и причин агрессии у мужчин может быть сексуальная активность. Исследователи доказали, что в возбужденном состоянии в мозге мужчин активизируется та область, что и при внутривидовых конфликтах. Отмечается, что для женщин подобная закономерность не характерна.

Также эксперты выяснили, что в сперме содержатся соединения, которые отвечают за настроение. Именно это и позволило понять ученым, почему секс помогает справиться с депрессией, нормализовать сон и побороть тревогу. Эксперты полагают, что секс продлевает молодость у женщин.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:32
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