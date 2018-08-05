Создатель Kanobu Гаджи Махтиев разрабатывает игровую онлайн-энциклопедию подобную ресурсу IMDB
Стало известно, что создатель ресурса Kanobu Гаджи Махтиев хочет создать игровую энциклопедию по принципу IMDB. Отмечается, что изначально планировалось использовать созвучное название IGDB, однако позже было пересмотрено этот пункт и разработчики остановились на RAWG.io.
По словам Махтиева, уже сейчас удалось привлечь бывшего директора Kanobu Алексея Горностаева, а также технического менеджера Meduza и Bookmate Самата Галимова. Помимо них платформу помогают разрабатывать 14 специалистов в области компьютерных игр.
Гаджи Махтиев уверен, что этот проект является очень перспективным, поскольку он не требует дальнейших денежных вливаний кроме стартовых, а также трафик посетители будут приносить через поисковые системы путем запросов.
До конца 2019 года разработчики проекта RAWG.io собираются поднять посещаемость ресурса до отметки в два миллиона человек. К этому моменту на сайте хотят опубликовать информацию более чем о 100 тысячах игр.
По словам Махтиева, уже сейчас удалось привлечь бывшего директора Kanobu Алексея Горностаева, а также технического менеджера Meduza и Bookmate Самата Галимова. Помимо них платформу помогают разрабатывать 14 специалистов в области компьютерных игр.
Гаджи Махтиев уверен, что этот проект является очень перспективным, поскольку он не требует дальнейших денежных вливаний кроме стартовых, а также трафик посетители будут приносить через поисковые системы путем запросов.
До конца 2019 года разработчики проекта RAWG.io собираются поднять посещаемость ресурса до отметки в два миллиона человек. К этому моменту на сайте хотят опубликовать информацию более чем о 100 тысячах игр.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 03:30