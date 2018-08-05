АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уничтожение сакрального смысла русского языка началось с Кирилла и Мефодия и закончилось реформой большевиков
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Создатель Kanobu Гаджи Махтиев разрабатывает игровую онлайн-энциклопедию подобную ресурсу IMDB

Стало известно, что создатель ресурса Kanobu Гаджи Махтиев хочет создать игровую энциклопедию по принципу IMDB. Отмечается, что изначально планировалось использовать созвучное название IGDB, однако позже было пересмотрено этот пункт и разработчики остановились на RAWG.io.

Создатель Kanobu Гаджи Махтиев разрабатывает игровую онлайн-энциклопедию подобную ресурсу IMDB


По словам Махтиева, уже сейчас удалось привлечь бывшего директора Kanobu Алексея Горностаева, а также технического менеджера Meduza и Bookmate Самата Галимова. Помимо них платформу помогают разрабатывать 14 специалистов в области компьютерных игр.

Гаджи Махтиев уверен, что этот проект является очень перспективным, поскольку он не требует дальнейших денежных вливаний кроме стартовых, а также трафик посетители будут приносить через поисковые системы путем запросов.

До конца 2019 года разработчики проекта RAWG.io собираются поднять посещаемость ресурса до отметки в два миллиона человек. К этому моменту на сайте хотят опубликовать информацию более чем о 100 тысячах игр.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 03:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Создатель Kanobu Гаджи Махтиев разрабатывает
На TechCrunch показали скриншоты сервиса
Физики предложили новый метод для сравнения
Инсайдеры проговорились о том, когда будет рожать
Шакира выздоровела и выступила с концертом после
Адвокат отказался защищать Анджелину Джоли,
Специалисты рассказали о вариантах бесплатного
В день рождения Меган Маркл на нее почти не
Планшет Microsoft Surface Go плохо поддается
Ученые: Человек привыкает к роботу и затрудняется
Развод Петросяна и Степаненко стал мемом
Стали известны минимальные системные требования
Новый iPhone 9 с двумя SIM-картами могут
Программист создал концепт удобной и полезной
Ольга Серябкина рассказала об участии в жюри
Xiaomi разработала «умное» массажное кресло для
На наследство Станислава Говорухина претендует
Ирландская певица Шинейд О’Коннор выпустила новую
Организаторы «Нашествия» не исключают участия
На Украине пьяный комиссар насмерть сбил молодую
В России начались продажи спецверсии внедорожника
В Сеть попало интимное видео Натальи Рудовой
Обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander осенью
Джулия Ванг шокировала поклонников своей худобой
Главная помощница Мелании Трамп перестала
В Москве грабитель украл рюкзак с 3 млн рублей
Фанаты выяснили, с кем встречается Егор Крид
16-летняя дочь Григория Лепса поступила на
Эксперты сравнили Samsung Galaxy Note 9 и Note 8
Мариинский театр в новом сезоне порадует зрителей
Просмотреть все новости