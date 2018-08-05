Создатель Kanobu Гаджи Махтиев разрабатывает игровую онлайн-энциклопедию подобную ресурсу IMDB

По словам Махтиева, уже сейчас удалось привлечь бывшего директора Kanobu Алексея Горностаева, а также технического менеджера Meduza и Bookmate Самата Галимова. Помимо них платформу помогают разрабатывать 14 специалистов в области компьютерных игр.Гаджи Махтиев уверен, что этот проект является очень перспективным, поскольку он не требует дальнейших денежных вливаний кроме стартовых, а также трафик посетители будут приносить через поисковые системы путем запросов.До конца 2019 года разработчики проекта RAWG.io собираются поднять посещаемость ресурса до отметки в два миллиона человек. К этому моменту на сайте хотят опубликовать информацию более чем о 100 тысячах игр.