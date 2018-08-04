Компания ZTE возвращается на рынок с новым смартфоном Axon 9
Известный инсайдер Роланд Квандт, редактор ресурса WinFuture, на своей странице в Twitter сообщил о том, что компания ZTE собирается выпустить на рынок два новых смартфона Axon 9 и Axon 9 Pro. Вероятно, что с их помощью бренд попытается восстановить репутацию на рынке, а представить устройства он намерен в рамках IFA 2018 в конце августа.
Сообщается, что прямым доказательством этого может служить информация о двух мобильных устройствах с модельными номерами A2019 Pro и A2019G Pro. Ее было найдено в приложении HTML5Test.
До этого ZTE Axon 9, который получит четыре камеры, ждали на MWC 2018, но компания ZTE так и не представила устройство публике. Теперь же Квандт считает, что официальный дебют может пройти именно в конце августа на берлинской выставке.
Сообщается, что прямым доказательством этого может служить информация о двух мобильных устройствах с модельными номерами A2019 Pro и A2019G Pro. Ее было найдено в приложении HTML5Test.
До этого ZTE Axon 9, который получит четыре камеры, ждали на MWC 2018, но компания ZTE так и не представила устройство публике. Теперь же Квандт считает, что официальный дебют может пройти именно в конце августа на берлинской выставке.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 17:15