Компания ZTE возвращается на рынок с новым смартфоном Axon 9

Сообщается, что прямым доказательством этого может служить информация о двух мобильных устройствах с модельными номерами A2019 Pro и A2019G Pro. Ее было найдено в приложении HTML5Test.До этого ZTE Axon 9, который получит четыре камеры, ждали на MWC 2018, но компания ZTE так и не представила устройство публике. Теперь же Квандт считает, что официальный дебют может пройти именно в конце августа на берлинской выставке.