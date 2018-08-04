Бондарчук приобрел недвижимость рядом с Кремлем за 90 млн рублей

В отличие от звезд отечественного шоу-бизнеса, которые свой отпуск проводят на лазурном берегу, кинорежиссер Федор Бондарчук не спешит с отдыхом. Он решает вопросы, которые касаются приобретения им недвижимости.По некоторой информации, экс-супруг модели Светланы Бондарчук уже успел приобрести квартиру, которая находится в нескольких минутах ходьбы от Кремля. Теперь он может каждый день встречать рассвет в новых апартаментах в компании возлюбленной.Отмечается, что стоимость квадратного метра в доме такого же уровня составляет от 400 тысяч до миллиона отечественной валютой. Эксперты подсчитали, что Бондарчук купил жилье примерно за 90 млн рублей.В новой квартире Федора есть все необходимое для комфортного проживания. Апартаменты охраняются круглые сутки. Кроме того, рядом с домом расположены два парка. На текущий момент там производится ремонт, но уже скоро артист сможет насладиться жизнью в уютном «гнездышке».