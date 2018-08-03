"Охотник на экзопланет" не погиб: Телескоп NASA Kepler ожил и приступил к работе

Kepler находился в состоянии анабиоза, пытаясь сэкономить топливо мазута. Члены команды миссии хотели удостовериться, что у космического корабля было достаточно топлива, чтобы ориентировать антенну на Землю для вчерашнего дампа данных. Дальний космический корабль NASA отправляет информацию обратно диспетчерам миссий через систему Deep Space Network (DSN) агентства по всему миру.На официальном сайте NASA в Twitter было опубликовано следующее: «Kepler вчера контактировал и успешно загружает свой запас научных данных из своей последней наблюдательной кампании».Во время своей первоначальной миссии Kepler постоянно мониторил 150 000 звезд, собирая данные, которые приведут к более чем 2300 подтвержденным находкам (и подсчетам) экзопланет. Эти наблюдения прекратились в мае 2013 года, когда Kepler вышел из строя впервые. Но команда миссии выяснила способ стабилизации телескопа с использованием солнечного света, а в 2014 году NASA запустило расширенную миссию под названием K2. Во время K2 Kepler наблюдает за множеством космических явлений во время смены 80-дневных «кампаний». Некоторые кампании включают охоту за экзопланетами.Kepler завершил 18 кампаний на сегодняшний день во время своей фазы миссии K2. Кампания 19 начнется в понедельник (6 августа), если после текущей работы по доставке данных останется достаточно топлива.