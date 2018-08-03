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СК опубликовало видео с реакцией одной из сестёр Хачатурян на убийство отца-тирана

В Twitter на официальной странице СК было размещено видео, заснятое камерами в подъезде. На нём отчётливо видна реакция одной из сестёр Хачатурян сразу же после совершения убийства отца-тирана.

СК опубликовало видео с реакцией одной из сестёр Хачатурян на убийство отца-тирана


Камеры видеонаблюдения, размещённые в подъезде, сняли реакцию одной из сестёр Хачатурян на убийство отца. Сразу после совершения преступления девушка выбежала из квартиры держась руками за лицо. Находясь в состоянии шока она бегала по всей площадке.



СК приступило к изучению улик по делу трёх сестёр Хачатурян. Убийство было совершено с помощью молотка и ножа. 27 июня девушки не смогли вытерпеть очередных нападок отца-тирана и нанесли ему смертельные раны. В машине жертвы правоохранительные органы обнаружили огнестрельное оружие и патроны. Суд постановил оставить сестёр в СИЗО до 28 сентября. В ходе следствия запланировано проведение баллистической, дактилоскопической, молекулярно-генетической и других экспертиз.

 
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Общество / Происшествия
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:12
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