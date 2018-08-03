СК опубликовало видео с реакцией одной из сестёр Хачатурян на убийство отца-тирана

Камеры видеонаблюдения, размещённые в подъезде, сняли реакцию одной из сестёр Хачатурян на убийство отца. Сразу после совершения преступления девушка выбежала из квартиры держась руками за лицо. Находясь в состоянии шока она бегала по всей площадке.СК приступило к изучению улик по делу трёх сестёр Хачатурян. Убийство было совершено с помощью молотка и ножа. 27 июня девушки не смогли вытерпеть очередных нападок отца-тирана и нанесли ему смертельные раны. В машине жертвы правоохранительные органы обнаружили огнестрельное оружие и патроны. Суд постановил оставить сестёр в СИЗО до 28 сентября. В ходе следствия запланировано проведение баллистической, дактилоскопической, молекулярно-генетической и других экспертиз.