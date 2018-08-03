Фанаты Жанны Фриске требуют от Малахова оставить память певицы в покое

Многим телезрителям эфир данного ток-шоу пришёлся не по душе, после чего на Андрея Малахова обрушился поток гневных комментариев. От телеведущего требуют остановиться и не трепать имя Жанны Фриске.После того, как ток-шоу вышло в эфир, Андрею Малахову буквально за час прислали более тысячи гневных сообщений от разгневанных телезрителей. Возмущённые зрители не скупились на оскорбления в адрес телеведущего, называя его «шакалом», и требуя оставить в покое ушедших из жизни.Активисты выступили с предложением составить петицию на имя президента РФ, чтобы он запретил «полоскать» имя Жанны Фриске.