Фанаты Жанны Фриске требуют от Малахова оставить память певицы в покое
Андрей Малахов посвятил очередной выпуск ток-шоу покойной певице Жанне Фриске. На этот раж темой передачи стали отношения Жанны Фриске с её гражданским мужем Петром Никитиным.
Многим телезрителям эфир данного ток-шоу пришёлся не по душе, после чего на Андрея Малахова обрушился поток гневных комментариев. От телеведущего требуют остановиться и не трепать имя Жанны Фриске.
После того, как ток-шоу вышло в эфир, Андрею Малахову буквально за час прислали более тысячи гневных сообщений от разгневанных телезрителей. Возмущённые зрители не скупились на оскорбления в адрес телеведущего, называя его «шакалом», и требуя оставить в покое ушедших из жизни.
Активисты выступили с предложением составить петицию на имя президента РФ, чтобы он запретил «полоскать» имя Жанны Фриске.
Многим телезрителям эфир данного ток-шоу пришёлся не по душе, после чего на Андрея Малахова обрушился поток гневных комментариев. От телеведущего требуют остановиться и не трепать имя Жанны Фриске.
После того, как ток-шоу вышло в эфир, Андрею Малахову буквально за час прислали более тысячи гневных сообщений от разгневанных телезрителей. Возмущённые зрители не скупились на оскорбления в адрес телеведущего, называя его «шакалом», и требуя оставить в покое ушедших из жизни.
Активисты выступили с предложением составить петицию на имя президента РФ, чтобы он запретил «полоскать» имя Жанны Фриске.