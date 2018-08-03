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Ученые: Секрет долголетия голого землекопа в его сексуальной энергии и плодовитости

Немецкие учёные разгадали секрет долголетия голого землекопа. Они выяснили, что важным фактором в данном вопросе является секс.

Ученые: Секрет долголетия голого землекопа в его сексуальной энергии и плодовитости


Данные животные могут жить приблизительно 30 лет. Это на 368 процентов больше, чем предсказывается моделями долголетия. Также они остаются плодородными в течение всей своей жизни. Это ещё больше удивляет исследователей. В секрете долголетия немаловажным моментом является секс. Исследователь Института Лейбница - Мартин Бенс решил выяснить, почему голые крысы проживают дольше, чем негнездовые. Он рассмотрел экспрессию генов голых кротов в десяти видах тканей, которые отвечают за половое размножение. При этом второй группой испытуемых являлись морские свинки, которые живут гораздо меньше. Учёный выяснил, что гены, которые отличаются у 2-ух видов испытуемых, также отличали племенные пары непосредственно от рабочих крыс, секс для которых является первостепенным фактором для защиты колонии.

Образование АТФ было урегулировано. А вот другие гены, которые связаны с иммунной системой, способностью метаболизировать жиры, отвергнуты были у морских свинок. Это ученые объясняют энергией к размножению, а именно сексом, дающим возможность виду жить дольше.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:08
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