Ученые: Секрет долголетия голого землекопа в его сексуальной энергии и плодовитости

Данные животные могут жить приблизительно 30 лет. Это на 368 процентов больше, чем предсказывается моделями долголетия. Также они остаются плодородными в течение всей своей жизни. Это ещё больше удивляет исследователей. В секрете долголетия немаловажным моментом является секс. Исследователь Института Лейбница - Мартин Бенс решил выяснить, почему голые крысы проживают дольше, чем негнездовые. Он рассмотрел экспрессию генов голых кротов в десяти видах тканей, которые отвечают за половое размножение. При этом второй группой испытуемых являлись морские свинки, которые живут гораздо меньше. Учёный выяснил, что гены, которые отличаются у 2-ух видов испытуемых, также отличали племенные пары непосредственно от рабочих крыс, секс для которых является первостепенным фактором для защиты колонии.Образование АТФ было урегулировано. А вот другие гены, которые связаны с иммунной системой, способностью метаболизировать жиры, отвергнуты были у морских свинок. Это ученые объясняют энергией к размножению, а именно сексом, дающим возможность виду жить дольше.