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Во Франции ввели наказание за домогательства в адрес женщин

Во Франции Парламент ввёл наказание за непристойное поведение относительно женщин. В частности, за домогательства в адрес женщин будет введён штраф в размере от 90 до 750 евро.

Во Франции ввели наказание за домогательства в адрес женщин


Накануне во французском Парламентарии был одобрен закон о введении штрафов за грубое и неподобающее поведение по отношению к женщинам. Наказанию подлежат наказания за домогательства различного характера.

Марлен Шьяппа – госсекретарь по вопросам равенства мужчин и женщин отметила, что ранее уличные домогательства к женщинам оставались безнаказанными, однако сейчас всё изменится.

По словам госсекретаря, данные меры пришлось принять, после инцидента, произошедшего на прошлой неделе в столице Франции. Тогда молодую девушку избили за то, что она попросила замолчать свистевшего мужчину.

По мнению противников нововведения, утверждённый закон положит конец культуре ухаживания. В свою очередь Шьяппа уверена в том, что чёткий социальный запрет необходим, так как конфликт необходимо предотвращать с самого начала.

 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 11:45
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