Во Франции ввели наказание за домогательства в адрес женщин

Накануне во французском Парламентарии был одобрен закон о введении штрафов за грубое и неподобающее поведение по отношению к женщинам. Наказанию подлежат наказания за домогательства различного характера.Марлен Шьяппа – госсекретарь по вопросам равенства мужчин и женщин отметила, что ранее уличные домогательства к женщинам оставались безнаказанными, однако сейчас всё изменится.По словам госсекретаря, данные меры пришлось принять, после инцидента, произошедшего на прошлой неделе в столице Франции. Тогда молодую девушку избили за то, что она попросила замолчать свистевшего мужчину.По мнению противников нововведения, утверждённый закон положит конец культуре ухаживания. В свою очередь Шьяппа уверена в том, что чёткий социальный запрет необходим, так как конфликт необходимо предотвращать с самого начала.