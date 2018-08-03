Адвокат Эмина Агаларова заявил, что певец отказывается давать показания в США

Согласно западным СМИ, специальный американский прокурор Роберт Мюллер хочет утроить допрос российскому певцу Эмину Агаларову по делу о так называемом «вмешательстве» России в выборы Соединённых Штатов.По словам адвоката Скотта Баллбера, стороны на данную тему общаются в течение нескольких месяцев, но прийти к удовлетворительному результату пока ещё не смогли. Стороны не могут договориться о встрече.Певца Эмина Агаларова подозревают в том, что он якобы помог организовать в 2016 году в Нью-Йорке встречу младшего сына Дональда Трампа с Натальей Весельницкой, которая является российским юристом.Стоит отметить, что история с тем, что Россия якобы «вмешалась» в последние президентские выборы США длится с мая прошлого года. Однако и Белый дом и Кремль опровергают причастность к ходу голосования.