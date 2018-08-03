Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов

Джузеппе Бальсамо был выходцем из Палермо, но потом жажда приключений привела его в Мессину, где жила родственница, носящая такую фамилию. Племянник быстро воспользовался такой возможностью и стал называть себя итальянским аристократом, путешествующим вместе с очаровательной избранницей Лоренцей. Этот человек имел познания в медицине и химии, но больше всего любил фокусы Кио, а также прекрасно понимал скучающих богачей, желающих окунуться в мистические тайны.Кроме того, его личность невозможно было проверить с помощью детекторов лжи и многих документов, а влиятельные покровители всегда выручали нашего героя, если он оказывался за решеткой. В 1777 году Калиостро встречается с графом Сен-Жерменом, обучившим молодого мошенника разным премудростям. После такого знакомства итальянец стал рассказывать о своем 1000-летнем возрасте и слугах с прошлых эпох, после чего не боялся предсказывать людям будущее, а также быстро стал членом масонской британской ложи.С этого времени судьба актера зависела от мастеров и полученных миссий, которые ему надлежало исполнить. Вот так граф оказался в России, хотя зарабатывал большие деньги в европейских странах. Раньше члены ордена считали правление императрицы Екатерины золотым веком, однако они разочаровались в немецкой принцессе, утратившей интерес к их обществу.Потому на заседании ложи было решено вернуть правительницу под контроль тайных сил, но нужно было найти человека, способного в случае провала плана преподнести все события, как розыгрыш. Джузеппе идеально подходил для такой цели, а потому вместе с избранницей приехал в Митаву, поселившись в доме старого члена ордена фон Медема. Его наследница, ставшая потом графиней Рекке, оставила для потомков любопытные мемуары, описывающие последующие события, почти неизвестные публике.Посланник масонов называл себя испанским полковником, владеющим тайнами врачевания и являющимся магистром ордена. Калиостро не хотел величать себя графским титулом из-за грубых манер, да и с иностранными языками у аристократа были большие проблемы. Сын торговца сукном не мог внезапно превратиться в утонченного представителя знати, так что эта личина больше подходила ему для реализации своих планов. Прежде всего, была организована женская ложа “Адоптион”, первыми членами которой стала его дама сердца и дочь собрата.Они надеялись, что в будущем здесь будет проходить посвящение владычица русской земли, а пока авантюрист запасся рекомендательными письмами от вольных каменщиков и поспешил прибыть в Петербург, где местные масоны уже готовили общество к встрече знатного гостя. После приезда в 1779 году граф стал жить в дорогом доме и начал бесплатно лечить пациентов, а также занялся благотворительностью.Никто не уточнял, как прошло лечение бедняков, но молва о столь щедром иностранце уже стала распространяться по городу. Знатные лица слушали его лекции о тайнах египетской магии, смотрели химические опыты и учились выращивать искусственный жемчуг и янтарь. Они платили большие деньги, чтобы стать учениками мастера, но итальянец ждал самого главного человека, игравшего большую роль в жизни Екатерины.Когда Потемкин переступил порог дома Калиостро, он не мог отвести глаз от его красивой спутницы жизни. Супруг быстро назвал свою благоверную одинокой принцессой из древнего рода, после чего наблюдал за романом фаворита венценосной особы и с нетерпением ждал визита в Зимний дворец. Вот только женская ревность сыграла с масоном дурную шутку, потому что Екатерина негативно отреагировала на увлечение своего любовника, а потом испанский посол маркиз Нормандес получил ответ из Мадрида.Он узнал, что никто не слышал о таком военном в армии короля, после чего опубликовал информацию в газетах. В это время повелительница инкогнито предложила Лоренце немедленно покинуть город, пообещав ей выдать 30000 рублей. Тогда дама рассказала эту историю князю, заплатившему вдвое больше, чтобы итальянка осталась вместе с ним. Классический любовный треугольник проходил без участия главного героя, которому пришлось выяснять отношения с судом.Прусский посол получил жалобу от знатной дамы, которая принесла к графу больного малыша и заплатила ему 2000 золотых монет. Потом он вернул ей чужого младенца, а сам исчез. Скандальная ситуация возмутила всех родителей, только сейчас заметивших ужасные манеры известного человека. Пелена упала с их глаз, так что Калиостро пришлось выплатить 2000 рублей истцу, но потом перед ним закрылись все двери салонов.Через некоторое время паре велели немедленно покинуть Петербург и больше никогда не возвращаться назад. Возможно, Потемкину надоели развлечения, и он понял истинную цель визита итальянцев, да и царица осознала свои полномочия. Все планы масонов рухнули, а созданная ложа так и не дождалась главную виновницу ее открытия.